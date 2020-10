Neymar, tripletta e sorpasso a Ronaldo: solo Pelè lo separa dall’essere il miglior marcatore del Brasile

14 Ottobre 2020 09:33

Neymar segna una tripletta nella sfida Brasile-Perù e scavalca Ronaldo al secondo posto della classifica marcatori all-time dei verdeoro: adesso parte la caccia al primo posto di Pelè

Il Brasile batte 4-2 il Perù e guida le qualificazioni Mondiali sudamericane, a punteggio pieno (6 punti), appaiato all’Argentina ma davanti per differenza reti. Il merito è di Neymar che ha risolto una gara complicata, nella quale i verdeoro sono andati due volte sotto nel punteggio, con una tripletta. Le 3 reti segnate dal fenomeno del PSG gli hanno permesso di toccare quota 64 gol in 103 presenze, scavalcando un altro ‘Fenomeno’ del calcio brasiliano, Luis Nazario de Lima, conosciuto ai più come Ronaldo, fermo a 62. Adesso per ‘O’Ney’ parte la caccia al primo posto: davanti a lui un’altra grande leggenda della Seleção, il mitico Pelè che è il miglior marcatore all-time del Brasile con 77 gol segnati.