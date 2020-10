Nebrosport al gran completo: tutto pronto per lo Slalom Torregrotta-Roccavaldina

16 Ottobre 2020 22:02

25esima edizione dello Slalom Torregrotta-Roccavaldina, la Nebrosport è pronta al gran completo

Grande presenza della Nebrosport in vista dell’appuntamento sportivo del weekend del 17 e 18 ottobre 2020. Il noto team santangiolese non poteva infatti mancare ad uno degli eventi più attesi della costa tirrenica come la 25esima edizione dello Slalom Torregrotta-Roccavaldina. La kermesse messinese, organizzata anche quest’anno dalla Top Competition, scatterà ufficialmente domenica a partire dalle 8.00 su tre manche e sarà ovviamente senza pubblico nel pieno rispetto delle misure anti-covid.

Ben 9 alfieri saranno presenti in pista per quanto riguarda la Nebrosport che si prepara all’evento con grandissime motivazioni.

A partire dalla Peugeot 106 Rally di classe RS 1.6 di Francesco Di Stefano, reduce dall’ottimo piazzamento di poche settimane fa allo slalom Agro-Ericino che lo ha confermato leader del campionato siciliano.

Segue il fedelissimo Salvatore Scibilia, altro portacolori Nebrosport che qualche soddisfazione importante in questa stagione se l’è già tolta. Il torrese, che sarà dell’evento su Alfa Romeo 147 JTD di classe RSD2.0, si è laureato campione della coppa di zona 8^ dopo la gara della Targa Florio 2020.

Ha sicuramente tanta voglia di migliorare il sesto posto finale ottenuto allo Slalom di Novara dell’ultima edizione, Mattia Tirintino. Il driver sampietrino cercherà di dare il proprio meglio su Peugeot 106 Rally di classe N1400.

Stesso risultato che, guardando in classe N1600, aveva ottenuto anche Gianfranco Starvagi allo slalom di Novara. Altro sampietrino presente nel sodalizio rossoblù, al volante di Peugeot 106 Rally lotterà per una gara di livello.

Francesco Imbesi, dopo essersi sbloccato allo Slalom di Novara 2020, ci ha preso gusto e si ripresenterà sull’asfalto di casa per migliorare ulteriormente i suoi tempi alla guida dell’intramontabile Fiat 127 S4.

In S7, al volante di Renault R5, sarà testa a testa tra i due driver Nebrosport Enrico Falsetti e Andrea Adamo. Il pilota sampietrino, secondo di classe nello slalom di Novara, sfiderà dunque il driver librizzese che nella stessa gara era riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio.

Un altro portacolori del team rossoblù che allo Slalom di Novara aveva ottenuto un buon risultato, è Matteo Ruggeri. Il milazzese, reduce da un terzo posto di classe, scenderà in pista su Peugeot 106 Rally E2SH1150.

A chiudere lo schieramento delle partenze Nebrosport, sarà un altro milazzese. Stiamo parlando di Rosario Cassisi, veloce driver che nell’ultima esibizione allo Slalom Sambatello 2019 aveva piazzato la sua Fiat X19 E2 SH-2000 al primo posto di classe e all’ottavo della generale.