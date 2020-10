‘Nduja di Spilinga: si lavora per ottenere il marchio Igp

13 Ottobre 2020 12:17

‘Nduja di Spilinga: la nota di Filippo Pietropaolo, capogruppo di Fratelli d’Italia, sull’incontro in assessorato all’agricoltura a Catanzaro, organizzato per il riconoscimento marchio Ipg

“L’obiettivo che puntiamo a raggiungere con l’impegno dell’assessore Gianluca Gallo e la collaborazione di tutti i soggetti interessati e’ quello di salvaguardare, valorizzare e promuovere una produzione di eccellenza del territorio, uno dei prodotti tipici calabresi piu’ conosciuti e apprezzati nel mondo, e tutelare anche sotto il profilo normativo i produttori e i consumatori“. Cosi’ il consigliere regionale calabrese Filippo Pietropaolo, capogruppo di Fratelli d’Italia, sull’incontro in assessorato all’agricoltura a Catanzaro, organizzato per il riconoscimento marchio Ipg della ‘Nduja di Spilinga. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Consorzio ‘nduja di Spilinga e il sindaco della cittadina vibonese Enzo Marasco, e’ stato fatto il punto in vista delle successive tappe per l’assegnazione del marchio europeo di qualita’. In seguito alle consultazioni con gli organismi ministeriali e della Regione, il Consorzio, impegnato dal 2008 per l’ottenimento dell’Igp, ha ampliato l’area geografica di produzione inserendo territori che presentano le caratteristiche climatiche omogenee, definite nel disciplinare, che garantiscono la peculiare qualita’ della ‘nduja di Spilinga.