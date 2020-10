‘Ndrangheta: boss latitante catturato a Barcellona scarcerato per un cavillo

15 Ottobre 2020 08:32

Scarcerato Vittorio Raso, arrestato sabato scorso dopo due anni di latitanza a Barcellona, in un’operazione congiunta tra la squadra mobile di Torino e la polizia spagnola.

Il boss della ‘Ndrangheta, con alle spalle una condanna a vent’anni in primo grado, è stato liberato a 48 ore dall’arresto per un cavillo da un giudice spagnolo.

Il mandato europeo di cattura elencava vari reati che andavano dallo traffico internazionale e l’usura: quest’ultimo reato – si legge su La Stampa – è stato inserito in Spagna in un elenco per cui non è previsto il carcere. Da qui la scarcerazione.