NBA Finals – Shock Miami, Dragic ko per infortunio: la sua serie potrebbe già concludersi qui

1 Ottobre 2020 09:23

Goran Dragic si fa male al piede sinistro in Gara-1 delle NBA Finals: i Miami Heat rischiano di restare senza il playmaker sloveno per tutto il resto della serie

Nemmeno il tempo di giocare Gara-1 che le NBA Finals dei Miami Heat si sono complicate notevolmente. Non solo la sconfitta nella gara d’esordio contro LeBron James ed Anthony Davis in grande spolvero, ma anche alcune pesanti defezioni. Se gli infortuni di Butler e Adebayo sembrano poter avere rimedio entro Gara-2, quello di Goran Dragic appare ben più serio. Il playmaker sloveno ha lamentato un forte dolore al piede sinistro che lo ha costretto ad uscire dal parquet nel primo quarto di gara senza mai più fare ritorno in campo. Secondo i primi esami potrebbe trattarsi di fascite plantare, problema che potrebbe peggiorare gravemente provando a giocarci su e che dunque potrebbe già mettere la parola fine alle Finals di Goran Dragic.