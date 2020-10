NBA – Marreese Speights attacca LeBron James: “lo esaltate per 4 titoli, Michael Jordan di un’altra categoria”

15 Ottobre 2020 11:03

Marreese Speights sminuisce la figura di LeBron James dopo la vittoria del quarto titolo: l’ex cestista degli Warriors esalta invece Michael Jordan e i suoi 6 titoli vinti

LeBron James, in questo momento più che mai, è l’uomo simbolo dell’NBA. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers ha vinto il quarto anello della sua carriera, accompagnato dal terzo titolo MVP delle Finals con tre franchigie diverse, riportando il trofeo a L.A. 10 anni dopo l’ultimo successo firmato Kobe Bryant. Eppure c’è chi pensa che intorno al ‘Re’ sia stato fatto troppo clamore.

Marreese Speights, ex cestista degli Warriors, è intervenuto così sulla questione GOAT che contrappone da sempre Michael Jordan e LeBron James: “se Jordan avesse avuto la stessa piattaforma di Bron, adesso sarebbe molto più famoso!!! È incredibile come la gente non rispetti la grandezza di Jordan perché qualcuno ha vinto il suo quarto campionato su dieci. […] Jordan ha vinto tre titoli, si è ritirato per andare a giocare ad un altro sport (baseball) e poi ha detto ‘no,non voglio più giocare a baseball’; è tornato al basket e ha vinto altri tre titoli. State scherzando! Jordan è di un’altra categoria“.

Ampiamente criticato sui social, Marreese Speights ha corretto il tiro: “non è assolutamente un insulto, era solo un’immagine che ho visto e postato, come quando si retwitta qualcosa. Cosa c’è di sbagliato? Non odierò mai un uomo che ha fatto le cose che ha fatto Lebron!!! Leggete le cose e le interpretate come volete,ma va bene“.