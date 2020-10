NBA – John Cusack e il retroscena Kobe Bryant vs Michael Jordan: “uno contro uno durissimo, ecco cosa si sono detti”

19 Ottobre 2020 11:54

L’attore John Cusack ha rivelato un particolare retroscena su un duro uno contro uno fra Kobe Bryant e Michael Jordan visto dal vivo

Kobe Bryant e Michael Jordan sono stati due pilastri dell’NBA del passato recente. Gli scontri in campo fra i due sono stati epici ed hanno dato vita a siparietti piuttosto interessanti come quello rivelato dall’attore John Cusak, presente in prima fila nel corso di una sfida fra Wizards (squadra di Jordan di ritorno dal baseball, ndr) e Lakers: “Kobe ha ricevuto palla, ha chiesto a tutti di spostarsi, voleva l’isolamento: il pubblico ha capito subito che sarebbe stato Kobe vs. Michael. – ha raccontato Cusak – Kobe inizia la penetrazione ma Michael gli si para di fronte, proprio davanti a dov’ero io, e prende lo sfondamento. Kobe è lì, sopra di lui che è finita a terra, Michael lo guarda e gli fa: ‘tutto il mondo sapeva che non avresti mai passato quel pallone’. Kobe ha iniziato a ridere, e così ha fatto anche Michael“.