NBA – Jimmy Butler, che coraggio! Urla: “sei nei guai!” a LeBron James che esce dal campo [VIDEO]

5 Ottobre 2020 15:07

Jimmy Butler trascina i Miami Heat al successo sui Los Angeles Lakers in Gara-3 delle NBA Finals: poi urla “sei nei guai” a LeBron James che successivamente esce dal campo

I Miami Heat si prendono Gara-3 delle NBA Finals grazie ad una strepitosa prova di Jimmy Butler. Il leader dei Miami Heat ha firmato 40 punti a corredo di una tripla doppia che ha steso i Los Angeles Lakers. Butler, in piena trance agonistica, ha anche urlato “sei nei guai!” all’indirizzo di LeBron James sul finire dell’ultimo quarto di gioco. Un gesto non da tutti. LeBron ha incassato il colpo e poco dopo è anche uscito dal campo prima che finisse la partita, ormai persa. Il ‘Re’ è già proiettato in Gara-4 e se per qualcuno saranno guai… sarà il parquet a dirlo.