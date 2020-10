NBA – Hakeem Olajuwon sulla questione GOAT: “Michael Jordan molto superiore a LeBron James, paragone ingiusto”

25 Ottobre 2020 12:05

Chi è il GOAT NBA fra Michael Jordan e LeBron James? Il grande Hakeem Olajuwon interviene sull’argomento e prende una netta posizione

La questione GOAT tiene sempre banco in tutti gli sport, NBA compresa. Dibattiti, opinioni e anche qualche litigata sono all’ordine del giorno. La domanda è: meglio Michael Jordan o LeBron James? Tutti si sono espressi almeno una volta sulla vicenda prendendo le parti o dello storico leader dei Chicago Bulls o del ‘Prescelto’ che sta dominando l’NBA moderna. Anche gli stessi giocatori intervengono sull’argomento. L’ultimo ad esprimersi è stato Hakeem Olajuwon che ha preso una netta posizione: “quando le persone paragonano LeBron con Jordan, non è giusto nei confronti di James. Jordan era un giocatore molto superiore in una lega molto dura, ed era molto creativo. Non voglio togliere niente a LeBron perché è un grande giocatore, ma non è un paragone equo perché Jordan è di gran lunga migliore“.