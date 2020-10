NBA Finals – Scottie Pippen cambia idea: “dopo 17 anni LeBron James ha ancora il fuoco dentro, merita il titolo di MVP”

12 Ottobre 2020 16:32

Scottie Pippen cambia idea ed elogia l’operato di LeBron James durante le Finals: secono l’ex Bulls, il ‘Re’ ha meritato il successo e il titolo di MVP

Alla vigilia delle NBA Finals un commento di Scottie Pippen aveva fatto fortemente discutere. L’ex cestista dei Chicago Bulls non aveva soltato dato i Miami Heat come favoriti, ma aveva anche lanciato qualche frecciatina verso LeBron James e le sue doti da leader.

Il ‘Re’ ha risposto sul campo portandosi a casa il 4° anello e il titolo di MVP dopo il 4-2 rifilato nella notte ai Miami Heat. Intervistato da EPSN, Scottie Pippen non ha potuto far altro che elogiare l’operato di LeBron James: “il fuoco che continua ad alimentare a quell’età è incredibile. Al suo 17° anno in NBA guida la sua squadra in tutte le categorie più importanti. La sua leadership, la sua volontà, il suo dominio: come riesce a farlo ancora alla 17ª stagione? Dove trova la motivazione? Andare in tre diverse franchigie e portarle non solo alle Finals ma al titolo vuol dire molto. E farlo con i Lakers al 17° anno è inaudito, non l’ha davvero mai fatto nessuno. Perciò grandi applausi a LeBron: ha avuto una carriera incredibile e continua ad andare fortissimo. La sua capacità di rimanere in salute per tutto questo tempo e avere un impatto gigantesco dice molto di quello che porta al gioco sera dopo sera“.