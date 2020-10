NBA Finals – Orgoglio Miami! Butler in tripla doppia nel successo Heat: ai Lakers non bastano i 40 punti di LeBron

10 Ottobre 2020 10:34

I Miami Heat si prendono Gara-5 e disinnescano il primo match point dei Lakers: Butler dominante in tripla doppia, ai gialloviola non bastano i 40 punti di LeBron James

Doveva essere la partita conclusiva delle NBA Finals, quella che avrebbe assegnato l’anello ai Lakers che con la ‘Black Mamba Jersey’ non avevano mai perso. Ma nessuno aveva fatto i conti con l’orgoglio dei Miami Heat. La franchigia della Florida si è imposta in Gara-5 con il punteggio di 108-111 trascinata da uno strepitoso Jimmy Butler in tripla doppia (35 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). Non sono bastati ai Lakers i 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist messi insieme da un super LeBron James, aiutato dai 28 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davis. Nel finale i Lakers hanno sprecato una palla importante con Markieef Morris che non è riuscito a capitalizzare un pallone raccolto in area, sbagliando la misura del passaggio. Secondo match point in Gara-6 per i Lakers, non c’è più margine d’errore.