NBA Finals – LeBron James e Anthony Davis devastanti, Gara-1 va ai Lakers: Miami perde Dragic e Adebayo

1 Ottobre 2020 07:33

LeBron James e Anthony Davis firmano complessivamente 59 punti nel successo in Gara-1 delle NBA Finals dei Lakers sugli Heat: coach Spoelstra perde per infortunio Goran Dragic e Bam Adebayo

Sveglie puntate alle 03:00 di notte in Italia per il tanto atteso atto finale della stagione NBA più lunga e travagliata di sempre: finalmente arrivano le Finals! Los Angeles Lakers contro Miami Heat, finale difficile da pronosticare all’arrivo nella bolla di Orlando con i gialloviola favoriti per la corsa al titolo nella stagione della ‘vendetta’ di LeBron dopo un 2019 complicato da un infortunio, ma con la franchigia della Florida che rappresenta sicuramente una lieta ed inaspettata sorpresa per il cammino ammirato in postseason.

In Gara-1 i Lakers lasciano pochi dubbi in merito alla loro etichetta di favoriti. Anthony Davis e LeBron James illuminano il parquet, dominano contro i diretti avversari e permettono alla franchigia losangelina di portarsi sull’1-0. Al suono della sirena il punteggio recita 116-98 in favore dei Lakers. Anthony Davis è il best scorer della serata con 34 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. LeBron James va ad un assist dalla tripla doppia fermandosi a 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Miami insegue per tutto l’arco della partita, trascinata dal solito Jimmy Butler (23 punti, 2 rimbalzi e 5 assist), ultimo ad arrendersi. Gli Heat però arrivano anche ad un massimo distacco di 30 punti che rende impossibile la rimonta, complici gli infortuni di Goran Dragic (piede sinistra) e Bam Adebayo (stiramento spalla sinistra) che non fanno dormire sogni tranquilli a coach Spoelstra in vista di Gara-2.