NBA Finals – È ancora Lakers show in Gara-2! LeBron James e Anthony Davis abbattono gli Heat

3 Ottobre 2020 08:21

I Los Angeles Lakers vincono anche Gara-2 delle NBA Finals contro i Miai Heat: prestazione straordinaria di LeBron James ed Anhtont Davis che mettono insieme 65 punti

Los Angeles Lakers sul 2-0 nelle NBA Finals. La franchigia gialloviola si prende anche Gara-2 delle Finali battendo i Miami Heat 124-114. I Lakers si costruiscono un buon margine di vantaggio di 14 punti al termine del primo tempo che riescono a gestire nella ripresa portando a casa una preziosissima vittoria. Stella indiscussa della notte è il solito LeBron James da 33 punti 9 rimbalzi e 9 assist, ad un passo dalla tripla doppia. Bene anche Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi, così come ‘Playoff Rondo’ in grado di far registrare una doppia doppia da 16 punti e 10 assist. Per Miami, orfana di Dragic, non bastano i 25 punti, 8 rimbalzi e 13 assist di Jimmy Butler, ultimo ad arrendersi.