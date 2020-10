NBA FInals – Orgoglio Miami! Che vittoria in Gara-3: la tripla doppia di Butler stende i Lakers e riapre la serie

5 Ottobre 2020 07:29

I Miami Heat vincono Gara-3 delle NBA Finals e accorciano le distanze: prova pazzesca per Jimmy Butler che trascina i suoi con una tripla doppia da 40 punti

Chi si aspettava il 3-0 dei Los Angeles Lakers in Gara-3 delle NBA Finals è rimasto deluso. I Miami Heat non partivano di certo favoriti viste le assenze di Goran Dragic e Bam Adebayo, ma la variabile rappresentata dagli ‘attributi’ di Jimmy Butler è bastata a riaprire la serie. Il leader carismatico dei Miami Heat ha elevato il livello delle proprie prestazioni giocando 45 minuti di partita nei quali ha messo insieme una tripla doppia da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist che è valsa il successo agli Heat. Importanti anche le prove di Olynyk e Herro con 17 punti a testa nell’economia del 115-104 finale. Ai Lakers non basta il solito LeBron James da 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist e gli ottimi Morris e Kuzma da 19 punti ciascuno. Anthony Davis meno dominante del solito con appena 15 punti, così come Rajon Rondo fermo a 4 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.