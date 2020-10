NBA Finals – LeBron James, sigaro della vittoria e telefonata alla mamma: “spero di averti resa orgogliosa” [VIDEO]

12 Ottobre 2020 10:07

I Lakers battono gli Heat in Gara-6 e LeBron James vince il 4° anello della sua carriera: dopo il successo l’emozionante telefonata alla madre

I Los Angeles Lakers sono campioni NBA per la 17ª volta nella loro storia. LeBron James e compagni hanno battuto i Miami Heat in Gara-6 (93-106) chiudendo le NBA Finals sul 4-2. LeBron James ha vinto il titolo di MVP e il quarto anello della sua carriera. Dopo il sucesso il numero 23 gialloviola si è concesso il consueto sigaro della vittoria, successivamente ha preso il telefono per chiamare la madre su FaceTime in una telefonata emozionante: “spero di continuare a renderti orgogliosa, mamma“.