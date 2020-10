NBA Finals – LeBron James è un treno in corsa: la schiacciata travolge il povero Herro [VIDEO]

7 Ottobre 2020 10:31

LeBron James protagonista di una supera schiacciata in Gara-4 delle NBA Finals: a farne le spese il povero Tyler Herro letteralmente spazzato via

Gara-4 delle NBA Finals è andata ai Los Angeles Lakers. LeBron James non ha lasciato spazio ad alcun risultato che non fosse la vittoria dei gialloviola, decidendo la sfida contro i Miami Heat con 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Attraverso i social è diventata virale una sua straordinaria giocata nella quale è protagonista, purtroppo per lui in negativo, anche Tyler Herro. LeBron James ruba palla a metà campo e si lancia verso una poderosa schiacciata, Tyler Herro prova ad opporsi cercando un fallo in attacco ma viene letteralmente spazzato via!