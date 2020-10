NBA Finals – LeBron James ci mette la faccia: “mi prendo le mie responsabilità, giocherò molto meglio in Gara-4”

5 Ottobre 2020 10:37

LeBron James ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Los Angeles Lakers in Gara-3 delle NBA Finals: il ‘Re’ sarà il primo ad alzare il livello del suo gioco e chiede ai compagni di fare altrettanto

Un sussulto d’orgoglio dei Miami Heat, guidati da un magnifico Jimmy Butler, riapre le NBA Finals. I Los Angeles Lakers che già pregustavano la terza vittoria consecutiva sono stati sconfitti in Gara-3 nonostante agli Heat mancassero Dragic e Adebayo. Nel post gara LeBron James ci ha messo la faccia, come sempre, sottolineando gli errori della propria squadra nella gestione della palla (8 palle perse per il Re) e chiedendo un maggior impegno di tutti, ad iniziare da se stesso: “penso che possiamo essere migliori di così. Non abbiamo iniziato bene in difesa e non abbiamo protetto la palla, perdendola troppe volte. Comincia tutto con me, mi prendo le mie responsabilità. Giocherò molto meglio in Gara-4, tenendo a mente quanto sono bravi con le mani a toglierti il pallone. A questa squadra non puoi permettere possessi extra. E noi non possiamo perdere il pallone così tante volte, specialmente a questo punto della stagione. Dobbiamo giocare decisamente meglio nel proteggere palla. E come squadra in difesa dobbiamo essere decisamente migliori“.