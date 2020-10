NBA Finals – L’aneddoto sulla grandezza di LeBron James: quando spiegò gli schemi dei Raptors… agli stessi Raptors

9 Ottobre 2020 10:21

DeMare DeRozan racconta un curioso aneddoto su LeBron James: durante le Eastern Conference Finals del 2016, il cestista dei Cavs spiegò uno schema dei Raptors ad un giocatore dei Raptors

Dettagliare ulteriormente la grandezza di LeBron James appare alquanto complicato. Il cestista dei Los Angeles Lakers ha vissuto una carriera stellare e si appresta a vincere il suo quarto anello, forse già nella tarda notte italiana, in caso di successo in Gara-5 contro i Miami Heat. Eppure a volte vengono fuori particolari aneddoti che, nonostante tutto, continuano a stupirci su quanto il numero 23 da Akron sia un giocatore unico nella storia di questo sport.

Intervistato durante il podcast di J.J. Redick, DeMare DeRozan ha raccontato un retroscena sulle Eastern Conference Finals del 2016 fra i suoi Raptors e i Cavs di LeBron. Il ‘Re’ finì per spiegare gli schemi dai Raptor ad un giocatore degli stessi Raptors: “nel 2016 arrivammo alle Eastern Conference Finals, e dopo aver perso le prime due partite, vincemmo Gara 3 e Gara 4. Allora in LeBron scattò un altro atteggiamento nelle successive due partite, del tipo: ‘dobbiamo chiudere la serie, ora‘. Ricordo distintamente questo episodio e penso di non averlo mai raccontato a nessuno fuori dalla mia cerchia di amici più stretti. Un nostro compagno di squadra si dimenticò lo schema che avevamo appena chiamato e LeBron gli disse che schema fosse: una roba da pazzi! Cioè davvero, io chiamo lo schema, lui fa ‘che cosa?’ e LeBron gli dice esattamente che schema fosse. Questo ti dimostra davvero quanto sia concentrato quando si tratta di vincere. Lo vedi su ambo i lati del campo amico, in attacco e in difesa. Questo è un testamento alla sua grandezza, sul perché ha raggiunto 10 Finals ed è in procinto di vincere il suo quarto anello. Semplicemente è pazzesco“.