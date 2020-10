NBA – Clippers, soluzione interna: Tyronn Lue promosso a nuovo coach, sostituisce Doc Rivers

16 Ottobre 2020 09:34

Tyronn Lue è il nuovo coach dei Los Angeles Clippers: l’ex allenatore dei Cleveland Cavaliers, assistant coach di Doc Rivers in stagione, è stato promosso alla guida della franchigia

La postseason dei Los Angeles Clippers non è andata secondo i piani. La franchigia losangelina era fra le squadre favorite, se non quella maggiormente favorita, alla vittoria dell’anello, ma Kawhi Leonard e compagni si sono fermati alla semifinale dei Conference, rimontati in Gara-7 dai Denver Nuggets. Un fallimento sotto tanti punti di vista, per il quale ha pagato Doc Rivers, esonerato dalla dirigenza. Per scegliere il suo sostituto, i Clippers hanno optato per una soluzione interna: Tyronn Lue, assistant coach di Rivers. T-Lue, ex coach dei Cleveland Cavaliers di LeBron James con i quali nel 2016 vinse il titolo, era dato vicino a diverse franchigie come Rockets e Nets, ma ha deciso di restare a L.A. firmando un quinquennale da head coach. Al suo fianco, come assistant coach, ci sarà Chauncey Billups.