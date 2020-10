Il Museo della Fauna di Messina compie 10 anni ed organizza una campagna di raccolta donazioni per potenziare le proprie attività

26 Ottobre 2020 12:35

Sono numerose le attività promosse dal Museo della Fauna di Messina, dalle operazioni di raccolta, catalogazione ed esposizione di reperti di altissimo valore, all’organizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti

Il Museo della Fauna dell’Università di Messina ha varato una campagna per la raccolta fondi in occasione del decennale della propria istituzione.

Tra le tante attività poste in essere dal Museo (ente che non dispone di finanziamenti di carattere istituzionale e si sostiene esclusivamente attraverso le iniziative che sviluppa durante il corso dell’anno) la raccolta, la catalogazione e l’esposizione dei reperti, tutti di altissimo pregio, ma anche corsi di formazione altamente qualificanti destinati in primo luogo a studenti universitari e cultori della materia, e di tanto in tanto anche a studenti di scuole medie e superiori.

A coloro che sosterranno il progetto verrà donata una medaglia commemorativa coniata appositamente per l’occasione. Il sostegno minimo per ottenere una copia della medaglia è di 10 euro.

Le somme potranno essere consegnate direttamente presso la sede del Museo della Fauna o, per chi volesse donare fondi a distanza, è possibile effettuare un bonifico secondo le seguenti indicazioni:

Banca Unicredit

Intestazione: Università degli studi di Messina

IBAN: IT16W0200816511000300029177

Causale: donazione decennale Museo della Fauna Dip. Scienze Veterinarie

Nel caso in cui si fosse intenzionati a farsi spedire la medaglia piuttosto che ritirarla sul posto sarà necessario aggiungere 5 euro per le spese di spedizione.

I fondi raccolti finanzieranno le attività culturali, didattiche e di ricerca del Museo.

La medaglia è stata realizzata con una lega in nichel in due versioni, argentata e bronzata.

Alla fine del progetto i nomi dei donatori verranno riportati in un apposito pannello che verrà affisso in una sala espositiva del Museo.