22 Ottobre 2020 17:16

La nave da crociera sta attraversando le coste di Messina e Reggio Calabria in questo momento

Grande spettacolo sulle coste calabresi e siciliane. Proprio in questi minuti la MSC Splendida sta attraversando lo Stretto tra Messina e Reggio Calabria: è visibile infatti dalle località sicule di Santa Margherita e Giampileri Marina, ma anche da Pellaro e Ravagnese sulla sponda calabra. La nave da crociera, partita in questi giorni dal porto della città siciliana, è famosa per il suo stile e la sua eleganza, accompagnerà i turisti verso le mete più affascinanti del Mediterraneo.