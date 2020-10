MotoGp – Il riscatto di Danilo Petrucci, che trionfo a Le Mans! Cade Valentino Rossi: la nuova classifica piloti

11 Ottobre 2020 14:07

Danilo Petrucci vince il Gp di LeMans davanti ad Alex Marquez e Pol Espargarò, a terra Valentino Rossi ad inizio gara: la classifica piloti aggiornata

Dopo una stagione travagliata, nella quale non è riuscito ad esprimersi al meglio ed è stato scaricato dalla Ducati in ottica 2021 in favore di Jack Miller, Danilo Petrucci si prende una dolce vittoria nel Gp di Francia. Il pilota di Terni trionfa sul tracciato bagnato ed infido di Le Mans davanti ad un sorprendente Alex Marquez (primo podio in top class per il giovane fratello di Marc) e Pol Espargaro. Per il pilota Ducati è il secondo successo in MotoGp dopo la vittoria al Mugello nel 2019. Delusione invece per Valentino Rossi, finito a terra nelle fasi iniziali della gara con un altro zero in stagione che ne certifica l’esclusione dalla lotta per il titolo. Buon quarto posto per Andrea Dovizioso che, pur non brillando, si porta a casa punti importanti in ottica Mondiale in virtù del 9° posto di Quartararo e del 10° di Vinales, entrambi in difficoltà.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Le Mans:

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 115

2. Joan Mir (Suzuki) 105

3. Andrea Dovizioso (Ducati) 97

4. Maverick Vinales (Yamaha) 96

5. Takaaki Nakagami (Honda) 82

6. Franco Morbidelli (Yamaha) 77

7. Jack Miller (Ducati) 74

8. Pol Espargaro (KTM) 73

9. Miguel Oliveira (KTM) 69

10. Danilo Petrucci (Ducati) 64

11. Brad Binder (KTM) 62

12. Alex Rins (Suzuki) 60

13. Valentino Rossi (Yamaha) 58

14. Alex Marquez (Honda) 47

14. Johann Zarco (Ducati) 47

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Aleix Espargaro (Aprilia) 24

18. Iker Lecuona (KTM) 18

19. Cal Crutchlow (Honda) 13

20. Bradley Smith (Aprilia) 11

21. Stefan Bradl (Honda) 8

21. Tito Rabat (Ducati) 8

23. Michele Pirro (Ducati) 4