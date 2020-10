MotoGp – Valentino Rossi si arrende: “persi troppi punti per essere in lotta per il Mondiale”

8 Ottobre 2020 19:40

Valentino Rossi si toglie dalla lotta per il Mondiale: il ‘Dottore’ pensa di aver lasciato troppi punti per strada per essere ancora in corsa per il titolo

La MotoGp è pronta a tornare in pista a Le Mans per un weekend a tutto gas. La lotta per il vertice è più aperta che mai in una stagione strana e impronosticabile, nella quale manca il dominatore Marc Marquez e nessuno sembra in grado di prendere il suo posto. Dalla corsa al titolo si è chiamato fuori Valentino Rossi che, nonostante diverse buone prove, crede di aver perso troppi punti per strada per ritenersi ancora tra i favoriti: “storicamente la Yamaha va bene e possiamo essere ottimisti, anche se dobbiamo capire come andranno le cose quest’anno. Lo scorso anno non fu molto buono perché ho chiuso alle spalle di Marquez e di tre Ducati, ma quest’anno spero che vada meglio e di perdere meno in accelerazione. Per me il mondiale è molto difficile, purtroppo negli ultimi due GP ho buttato via punti importanti, sennò potevo essere ancora in lotta. La mia ultima spiaggia è già passata, cercheremo di fare del nostro meglio gara per gara, vivendo alla giornata“.