MotoGp – Come Valentino Rossi ha contratto il Coronavirus: decisiva una cena con gli amici, la ricostruzione

17 Ottobre 2020 14:50

Valentino Rossi ha contratto il Coronavirus ad una cena con degli amici: la ricostruzione di Albi Tebaldi, amministratore delegato della VR46

Valentino Rossi Coronavirus, la causa del contagio – Negli ultimi giorni diversi grandi nomi dello sport hanno annunciato la propria positività al Coronavirus. Fra di essi è presente anche Valentino Rossi che ha dovuto rinunciare al weekend di Aragon dopo aver ricevuto la notizia della positività al Covid-19 nella giornata di giovedì. Albi Tebaldi, amministratore delegato della VR46, ha fatto chiarezza sulle dinamiche secondo le quali il pilota Yamaha avrebbe contratto il Coronavirus. Inizialmente si era parlato della festa di compleanno della fidanzata Francesca Sofia Novello, party annullato poichè la modella, mentre tornava a Tavullia da Milano, non si è sentita bene preferendo non venire a contatto nemmeno con il compagno.

Valentino Rossi Coronavirus, la causa del contagio – Il contagio sarebbe invece avvenuto domenica sera, durante una cena alla quale il ‘Dottore’ ha partecipato insieme ad alcuni amici dopo essere tornato da Le Mans. “Tutto era cominciato venerdì a un’altra cena con altri amici, uno dei quali due giorni dopo non si è sentito troppo bene, ma si pensava avesse preso freddo – racconta Albi Tebaldi – Per precauzione ha fatto il tampone, il cui esito lunedì ha dato esito positivo. A quel punto lo abbiamo fatto tutti, risultando negativi, come Valentino, che martedì era infatti idoneo per tornare ad Aragon. Io stesso ero andato a salutarlo velocemente mercoledì sera, aveva appena finito di allenarsi e stava bene. Ci siamo dati appuntamento per giovedì mattina alle 8.45 per portare lui e Uccio all’aeroporto di Rimini, ma quando sono arrivato a casa mi ha detto che qualcosa non andava. Così siamo andati dal dottore per il tampone: il primo, rapido, è stato negativo, ma il secondo il cui esito è arrivato nel pomeriggio, ha confermato la positività“.