MotoGp – Festa spagnola ad Aragon! Trionfa Rins, Alex Marquez sfiora l’impresa, Mir in testa alla nuova classifica piloti

18 Ottobre 2020 15:53

Festa spagnola ad Aragon: Alex Rins trionfa davanti ad Alex Marquez e Joan Mir, malissimo Quartararo. La nuova classifica piloti di MotoGp

Tanta attesa per gli spagnoli ad Aragon, con i piloti di casa che non hanno deluso le attese. Addirittura un poker sul traguardo del Gp di Aragon con le prime 4 posizioni occupate da piloti iberici. Il successo di giornata è andato ad Alex Rins, abile a resistere ai continui assalti di un indemoniato Alex Marquez che sembra aver trovato lo stesso feeling del fratello Marc sulla Honda che tanto lo aveva messo in difficoltà nelle gare precedenti. Terzo posto per Joan Mir che sfrutta la pessima giornata di Fabio Quartararo (18°) e si prende la testa della classifica piloti. Completa il poker spagnolo Maverick Vinales (4°). Settimo posto per Andrea Dovizioso.

La nuova classifica piloti di MotoGp:

1 Joan Mir 121

2 Fabio Quartararo 115

3 Maverick Vinales 109

4 Andrea Dovizioso 106

5 Takaaki Nakagami 92

6 Franco Morbidelli 87

7 Alex Rins 85

8 Jack Miller 82

9 Pol Espargaro‘ 77

10 Miguel Oliveira 69

11 Brad Binder 67

12 Alex Marquez 67

13 Danilo Petrucci 65

14 Valentino Rossi 58

15 Johann Zarco 53

16 Francesco Bagnaia 42

17 Aleix Espargaro‘ 27

18 Cal Crutchlow 21

19 Iker Lecuona 20

20 Bradley Smith 11

21 Stefan Bradl 8

22 Tito Rabat 8

23 Michele Pirro 4

24 Marc Marquez 0