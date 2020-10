MotoGp – Luca Marini vicino al Team Ducati Avintia: nel 2021 correrà contro il fratello Valentino Rossi

21 Ottobre 2020 09:56

Luca Marini vicino alla firma con il Team Ducati Avintia: il fratello di Valentino Rossi correrà in MotoGp a partire dalla stagione 2021

Nonostante il 2020 non possa proprio essere considerato un anno positivo, la stagione attuale potrebbe essere quella della svolta nella carriera di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Il giovane pilota marchigiano è infatti in lotta per il titolo del campionato di Moto2 grazie ad una serie di ottime prestazioni che gli sono valse l’interesse delle scuderie di MotoGp. Nel 2021 Luca Marini potrebbe correre nella classe regina: l’accordo con il Team Ducati Avintia è infatti ad un passo. A Valencia potrebbe essere formalizzato il tutto, tempistiche slittate per la positività di Uccio Salucci al Covid-19. Luca Marini correrà dunque con il fratello Valentino Rossi, ma i due saranno avversari!