MotoGp – Il graffio di Morbidelli, il Gp di Teruel si tinge d’azzurro: la nuova classifica piloti

25 Ottobre 2020 13:50

Franco Morbidelli vince il Gp di Teruel davanti a Rins e Mir: grande bagarre nella nuova classifica piloti, Motomondiale più aperto che mai!

La MotoGp resta ad Aragon per il back to back spagnolo. Il Gp di Teruel prometteva spettacolo, complice qualche incertezza dei favoriti per il Motomondiale e non ha deluso le aspettative. Franco Morbidelli, talento cresciuto nell’Academy di Valentino Rossi (ancora fermo a causa del Coronavirus), trionfa sul tracciato spagnolo davanti ai due piloti di casa, Alex Rins e Joan Mir entrambi su Suzuki. Giornata storta per le Yamaha di Maverick Vinales (7°) e Fabio Quartararo (8°) che perdono un’importante occasione di accorciare su Mir che resta leader della classifica piloti. Male le Ducati: Petrucci chiude 10°, Dovizioso, sempre più in crisi, termina in 13ª posizione.

La nuova classifica piloti di MotoGp:

1 Joan Mir 137

2 Fabio Quartararo 123

3 Maverick Vinales 118

4 Franco Morbidelli 112

5 Andrea Dovizioso 109

6 Alex Rins 105

7 Takaaki Nakagami 92

8 Pol Espargarò 90

9 Jack Miller 82

10 Miguel Oliveira 79

11 Danilo Petrucci 71

12 Brad Binder 67

13 Alex Marquez 67

14 Johann Zarco 64

15 Valentino Rossi 58

16 Francesco Bagnaia 42

17 Iker Lecuona 20

18 Aleix Espargarò 27

19 Cal Crutchlow 21

20 Stefan Bradl 12

21 Bradley Smith 12

22 Tito Rabat 10

23 Michele Pirro 4

24 Marc Marquez 0