MotoGp – Nakagami interrompe il digiuno Honda, è pole position in Spagna! La griglia di partenza del Gp di Teruel

24 Ottobre 2020 15:44

Takaaki Nakagami firma la pole position in Spagna: il pilota giapponese della Honda si piazza davanti a Morbidelli e Rins. La griglia di partenza del Gp di Teruel

Dopo 13 gare consecutive, la Honda interrompe il digiuno di pole position più lungo dal 1981. Nel back to back di Aragon, questa settimana Gp di Teruel, Takaaki Nakagami firma la prima pole position della sua carriera (1:46.882) piazzandosi davanti a Franco Morbidelli e Alex Rins. L’ultima pole position della Honda fu quella di Marc Marquez a Motegi 2019, mentre l’ultima di un giapponese fu quella di Tamada a Valencia 2006. Quarto posto per Vinales, sesto per Quartararo. Malissimo le Ducati, entrambe fuori dal Q2.

La griglia di partenza del Gp di Teruel:

1ª Fila: 1° Nakagami, 2° Morbidelli, 3°, Rins

2ª Fila: 4° Vinales, 5ª Zarco, 6ª Quartararo

3ª Fila: 7° Crutchlow, 8° Oliveira, 9° Espargaro

4ª Fila: 10° A. Marquez, 11° Lecuona, 12° Mir

5ª Fila: 13° A. Espargaro, 14° Miller, 15° Binder

6ª Fila: 16° Bradl, 17° Dovizioso, 18° Bagnaia

7ª Fila: 19° Petrucci, 20° Rabat, 21° Smith