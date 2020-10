Qualifiche MotoGp – ‘Le Mans’ di Quartararo sulla pole position: la griglia di partenza del Gp di Francia

10 Ottobre 2020 15:20

Fabio Quartararo firma la pole position a Le Mans, Miller e Petrucci completano la prima fila. Valentino Rossi 10°: la griglia di partenza del Gp di Francia

Dopo una settimana di pausa la MotoGp torna in pista in quel di Le Mans per il Gp di Francia. Il sabato è il giorno delle qualifiche, quello in cui andare più forte sul giro secco per prendersi la pole position in vista della gara di domani. Il miglior tempo della sessione lo ha fatto segnare Fabio Quartararo in 1:31.315. Completano la prima fila insieme al giovane talento francese Miller e Petrucci. Quinta posizione per Maverick Vinales che precede Andrea Dovizioso, mentre Valentino Rossi partirà dalla 10ª casella.

La griglia di partenza del Gp di Francia:

1° Fila: Quartararo, Miller, Petrucci

2° Fila: Crutchlow, Vinales, Dovizioso

3° Fila: Bagnaia, P. Espargaro, Zarco

4° Fila: Rossi, Morbidelli, Oliveira