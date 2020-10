MotoGp – Fulmine Quartararo, sua la pole position! Disastro Dovizioso: la griglia di partenza del Gp di Aragon

17 Ottobre 2020 15:42

Griglia di partenza Gp Aragon: Fabio Quartararo in pole position, Vinales e Crutchlow completano la prima fila. Giornata negativa per Andrea Dovizioso

Griglia di partenza Gp Aragon, Quartararo in pole – Nonostante la caduta delle FP3 di questa mattina, Fabio Quartararo firma una strepitosa pole position in quel di Aragon con il miglior crono di giornata fermato sull’1:47:076. Il pilota della Yamaha Petronas soffia la pole position all’ottimo Maverick Vinales, secondo alle sue spalle a +0.046, mentre Cal Crutchlow a +0.229 completa la prima fila. Giornata disastrosa per la Ducati: Andrea Dovizioso non passa il taglio del Q1, superato dai compagni Miller (Pramac) e Petrucci che partiranno rispettivamente 5° e 8°. Dovizioso domani dovrà superarsi per non perdere punti dai piloti di testa nella classifica generale. Assente in fine Valentino Rossi, fermato dal Coronavirus.

Griglia di partenza Gp Aragon:

1ª Fila: 1° Quartararo, 2° Vinales, 3° Crutchlow

2ª Fila: 4° Morbidelli, 5° Miller, 6° Mir

3ª Fila: 7° Nakagami, 8° Petrucci, 9° A. Espargaro

4ª Fila: 10° Rins, 11° A. Marquez, 12° Espargaro

5ª Fila: 13° Dovizioso, 14° Binder, 15° Lecuona

6ª Fila: 16° Bagnaoa, 17° Bagnaia, 18° Oliveira

7ª Fila: 19° Smith, 20° Rabat, 21° Bradl