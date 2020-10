MotoGp – Brutta caduta per Quartararo nelle FP3 di Aragon: l’esito degli esami e le attuali condizioni di salute

17 Ottobre 2020 13:16

Brutta caduta per Fabio Quartararo durante le FP3 di Aragon: il pilota francese zoppica aiutato da una stampella, ma non ha riportato alcuna frattura

Fabio Quartararo protagonista di una brutta caduta sul finire delle FP3 di Aragon. Il pilota della Yamaha ha perso il controllo della sua moto alla curva 14 (curva in discesa a destra), generando un high side che lo ha sbalzato via sulla ghiaia. L’impatto sull’anca sinistra è stato davvero duro, tanto che Quartararo è stato visto camminare verso la clinica mobile aiutato da una stampella. La radiografia alla quale è stato sottoposto ha dato però esito negativo, escludendo qualsiasi tipo di frattura. Presente invece un trauma importante con abrasione al gluteo sinistro. “A me quello che preoccupa soprattutto è l’ematoma – ha spiegato Angel Charte, il responsabile medico della Dorna – È stata una caduta forte, ora vedremo l’evoluzione cercando di curarlo con ghiaccio e antiinfiammatori, ma non escludo di fare altri esami più tardi“.