Moto3 – Tony Arbolino rischia di saltare Aragon: ha viaggiato in aereo seduto vicino ad un positivo al Coronavirus

Carlo Pernat, Manager Arbolino, si è espresso così sulla vicenda: “situazione paradossale, al momento si sta cercando una soluzione ma non c’è. E’ arrivata una comunicazione ieri sera in cui veniva spiegato che lui fosse stato tracciato come possibile positivo. La comunicazione ci ha bloccato ieri sera. Lui è entrato con il tampone negativo, ha fatto un altro tampone ieri sera, che ha confermato la sua negatività. Sono passati già 5 giorni, la situazione è in mano a Ezpeleta e al medico della FIM e alle autorità sanitarie, stanno parlando, questo è importante perchè ieri sera sembrava che la situazione fosse da non poter correre, addirittura pur essendo negativo dovrebbe isolarsi fino a mercoledì. La situazione è grave, brutta per Dorna: se un pilota pur essendo negativo non può correre crea un precedente molto delicato. Le autorità sanitarie dovrebbero intervenire per non permettere tutto questo, non è giusto ledere così la libertà personale“.