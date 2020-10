Catanzaro: un minuto di silenzio alla Cittadella Regionale in omaggio al presidente Santelli [FOTO]

16 Ottobre 2020 12:22

In contemporanea con l’arrivo del feretro del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, dalla sua casa di Cosenza alla chiesa di San Nicola, i dipendenti della Cittadella regionale di Catanzaro hanno osservato un minuto di silenzio

Oggi, alle 10.30, in contemporanea con l’arrivo del feretro del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, dalla sua casa di Cosenza alla chiesa di San Nicola, i dipendenti della Cittadella regionale di Catanzaro hanno osservato un minuto di silenzio. Al suono delle sirene antincendio, il personale è uscito nei corridoi in segno di omaggio alla governatrice scomparsa ieri. Un gesto condiviso in memoria del presidente che, nel giorno stesso del suo insediamento, aveva voluto visitare personalmente tutti i dipartimenti e portare il suo saluto ai dipendenti. Il minuto di silenzio si è chiuso con l’applauso del personale della Regione. Dopo il rito funebre a Cosenza, il feretro del presidente Santelli sarà trasferito al 12esimo piano della Cittadella. Sabato mattina, a partire dalle ore 9, sarà aperta la camera ardente – allestita nella Piazza di San Francesco di Paola – per l’ultimo saluto alla prima presidente donna della Calabria.