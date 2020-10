Morte Santelli, il messaggio del Sindaco Falcomatà: “buon viaggio Presidente! Ci siamo scontrati spesso in questi mesi, ma questo è il momento di rispettare il dolore della famiglia”

15 Ottobre 2020 11:04

Il Sindaco Falcomatà addolorato dalla scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli: il messaggio sui social

“È un giorno triste per la nostra Regione, la scomparsa della Presidente Santelli mi addolora profondamente. Ci siamo scontrati spesso in questi mesi, nel pieno rispetto dei ruoli, ma questo è il momento di stringerci intorno alla famiglia e rispettarne il dolore. Reggio Calabria osserverà il lutto cittadino per la giornata delle esequie. Buon viaggio Presidente, ti sia lieve la terra”, così il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso con un post su Facebook tutti il suo dispiacere per l’improvvisa morte del governatore regionale Jole Santelli.