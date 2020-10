16 Ottobre 2020 14:45

Martusciello: “ogni comune della Calabria dal più piccolo al più grande, aviii, appena possibile, le procedure per intitolarle una piazza a Jole Santelli”

“L’atto d’amore di Jole Santelli va ricordato per sempre. Ogni comune della Calabria dal più piccolo al più grande, aviii, appena possibile, le procedure per intitolarle una piazza. Il suo sacrificio non può essere dimenticato“. E’ quanto ha affermato Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.