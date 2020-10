Morte Santelli: il Presidente e i Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale della Calabria si stringono alla famiglia

16 Ottobre 2020 18:42

Il Presidente e i Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale della Calabria si stringono alla famiglia in questo momento di dolore per la prematura scomparsa dell’On. Jole Santelli

“In casi come questi le parole non riescono ad esprimere in pieno i sentimenti che si provano. Una vita viene strappata improvvisamente e tolta gli affetti. La Calabria oggi piange la Sua Governatrice, Jole Santelli, e noi non possiamo che associarci in silenzio a questo pianto con le parole del poeta John Donne: “Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è una parte del tutto. La morte di qualsiasi uomo mi diminuisce, perché io partecipo dell’umanità. E dunque non andare mai a chiedere per chi suona la campana: essa suona per te”.

