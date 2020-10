Morte Santelli, il cordoglio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte

16 Ottobre 2020 09:21

Il Presidente Leo Autelitano e tutto l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

Non esistono le parole giuste. Perché nessuna parola può colmare lo sgomento, il vuoto e la tristezza. Il Presidente Leo Autelitano e tutto l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprimono “il proprio cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Donna tenace e caparbia, sorridente e audace, estremamente innamorata della Sua e della Nostra Terra, che ha servito fino all’ultimo istante con dedizione e passione. Porgiamo alla famiglia Santelli le nostre condoglianze e alla Presidente la promessa di proseguire l’impegno per la Calabria”.

“Che meraviglia la mia Calabria, la sua luce, i suoi colori, la sua gente”. (Jole Santelli)