Morte Jole Santelli, il Sindaco di Cosenza Occhiuto: “L’ho sentita ieri, aveva poca voce”. Domani i funerali

15 Ottobre 2020 11:20

Morte Jole Santelli, le parole del Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che nella giornata di ieri aveva sentito al telefono la Governatrice

“Fino all’ultimo, nonostante la malattia, Jole si è spesa per la sua terra”, dice commosso all’Adnkronos il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, legato alla governatrice della Calabria da una ”profonda amicizia”. Occhiuto è stato uno degli ultimi a sentirla, ieri, prima al telefono e poi tramite messaggi. Racconta che aveva poca voce, per questo la loro conversazione era proseguita tramite Whatsapp e ancora una volta lei pensava alla sua Regione, al prossimo appuntamento: alla presentazione dello ‘spot’ proprio sulla Calabria, commissionato al regista Gabriele Muccino.

”Ho sentito Jole ieri – dice – mi ha detto che non stava molto bene, perché non aveva voce. Allora ci siamo sentiti con messaggi e mi aveva invitato per martedì, all’Auditorium di Roma, per la presentazione del ‘corto’ del regista Muccino sulla Calabria a cui teneva molto: davvero bellissimo, che io avevo visto in anteprima. Fino alla fine Jole ha pensato a promuovere la sua terra. Sono profondamente addolorato e dispiaciuto, è come se venisse a mancare una parte di me. E’ l’esempio di donna sempre impegnata nelle istituzioni, perché ci credeva e fino a quando non è stata eletta presidente della Regione mi ha dato una mano come vicesindaco di Cosenza. Per la sua città non si è mai risparmiata. Amava la sua terra, ora dichiarerà lutto cittadino per la giornata di domani”. I funerali si terranno domani, nella Chiesa di San Nicola di Cosenza.