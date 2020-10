Morte Jole Santelli, la Serie C dispone un minuto di silenzio: l’annuncio del presidente della Lega Pro Ghirelli

15 Ottobre 2020 12:38

La Serie C ha deciso di disporre un minuto di silenzio per la morte di Jole Santelli: l’annuncio del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli

Morte Jole Santelli, minuto di silenzio in Serie C – La notizia della morte di Jole Santelli, Governatrice della Regione Calabria, ha colpito anche il mondo del calcio. La Serie C, campionato nel quale giocano le calabresi Catanzaro e Vibonese, ha deciso di disporre un minuti di silenzio per omaggiare la memoria di Jole Santelli. Lo ha annunciato il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli con una nota nella quale si legge: “il dispiacere e il dolore per la morte della Santelli sono lancinanti. L’avevo conosciuta nella sua esperienza di governo apprezzandone competenza, passione e grande capacita’ di lavoro. Santelli aveva una profonda sensibilità nel coniugare i temi della prevenzione della salute nella sua Regione con quelli, in questo caso, che le sottoponevo dei club calabresi di Serie C. Nei giorni scorsi aveva risposto con un’enorme sensibilita’ al mio scritto, che era accompagnato dal pallone ufficiale della Serie C su cui sono riprodotti i nomi di ogni regione d’Italia. Per noi questo è il segno del nostro legame con l’intera Italia. Questa la risposta che mi ha inviato: ‘Egregio Presidente, nel ringraziare per il gentile pensiero, voglio rappresentarLe l’auspicio che molto presto si possa derogare alle attuali limitazioni e dare la possibilità alle società calcistiche tutte, di poter riprogrammare per una rinascita che sia anche di buon augurio per la ripresa economica ed occupazionale del nostro paese‘. Dalla risposta si evince quanto Santelli avesse a cuore i club della sua regione. Ora tutti noi, in primis i club di Catanzaro e Vibonese, piangiamo la sua perdita e ci stringiamo ai suoi cari nel dolore“.