Morte Jole Santelli, la Reggina rinvia la presentazione della terza maglia

15 Ottobre 2020 13:23

Morte Jole Santelli, la Reggina comunica di aver rinviato la presentazione della terza maglia stagionale, prevista per oggi

Dopo i primi messaggi subliminali di ieri sui social, sarebbe dovuta avvenire adesso, più precisamente alle 13.30, la presentazione della terza divisa stagionale della Reggina. Il club amaranto proprio nella serata di ieri aveva lasciato intendere che nella tarda mattinata odierna avrebbe presentato ai tifosi la terza maglia, dopo aver mostrato ai tifosi le prime due nelle scorse settimane. Ma l’evento sui social non si terrà, in rispetto al dolore per la morte del presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

“A seguito della prematura e improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli – si legge sul sito ufficiale amaranto – la Reggina 1914 comunica che la presentazione di ‘#Ambition, 3rd Chapter’ sarà rinviata a data da destinarsi”.