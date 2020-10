Morte Jole Santelli: adesso per la prima volta la Lega guiderà una Regione del Sud, Nino Spirlì sarà Presidente facente funzioni

15 Ottobre 2020 15:10

Morte Jole Santelli, per la prima volta nella storia della Regione sarà la Lega a guidare la Calabria: Nino Spirlì presidente facente funzioni

Per la prima volta nella storia della Regione, sarà la Lega a guidare la Calabria. Dopo l’improvvisa morte del Governatore Jole Santelli, il successore sarà infatti Nino Spirlì, vice presidente nonché esponente del partito di Matteo Salvini. Si tratterà comunque di una guida a tempo. Per legge, infatti, il decesso del presidente in carica comporta automaticamente il ritorno alle urne per l’elezione di un nuovo presidente ed il rinnovo del Consiglio regionale che dovrà essere sciolto tra dieci giorni. Le elezioni, poi, dovrebbero tenersi entro ulteriori 60 giorni.