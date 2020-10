15 Ottobre 2020 11:45

Il pensiero del Premier Giuseppe Conte sulla morte del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli

“Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha scritto il messaggio di cordoglio per la morte del governatore Jole Santelli.