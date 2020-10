Morte Jole Santelli, post satirico di Spinoza sulla scomparsa della Presidente: si scatena l’indignazione del web [FOTO]

15 Ottobre 2020 14:13

Un commento satirico sulla morte di Jole Santelli ha generato l’indignazione del web: “assolutamente fuori luogo”

La notizia della morte della Presidente Jole Santelli ha fatto in poche ore il giro di tutto il Paese. Tanti personaggi famosi della politica, e non, hanno lasciato il loro messaggio di cordoglio alla famiglia per la triste notizia, ma è soprattutto un post pubblicato dal blog satirico Spinoza che ha generato l’indignazione del web. “È morta la presidente della Regione Calabria. Per renderle lieve la terra saranno assunti 8000 forestali”, si legge sul forum. Una frase che mette in luce uno stereotipo negativo sulla Calabria e sul popolo meridionale in generale che, visto il momento di particolare di tristezza e incredulità, è risultata estremamente fuori luogo da molti utenti. “Spiacente. La satira che spesso ho usato nei confronti della Santelli oggi è assolutamente fuori di luogo. Astenetevi. È morta una donna di 52 anni. Basta!”, “La satira ha i suoi tempi, li avete sbagliati. Non nascondetevi dietro il mantello della satira, perché in queste occasioni ci vuole rispetto e silenzio”, sono alcuni dei commenti che si leggono al post.