Morte Jole Santelli, in lacrime la senatrice Bernini. Commovente il messaggio in ricordo del Presidente: “sarai il nostro esempio di vita” [VIDEO]

16 Ottobre 2020 13:11

L’intervento a Palazzo Madama dopo il minuto di silenzio per commemorare la governatrice della Regione Calabria Santelli, recentemente scomparsa

“Jole è stata, è e sarà sempre parte della vita di tutti noi, le abbiamo voluto bene”. In lacrime nell’aula del Senato, Anna Maria Bernini ha ricordato con un intervento Jole Santelli. Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama era una stretta amica della governatrice calabrese scomparsa nella notte tra mercoledì e giovedì. “E’ stata sempre una donna piena di passione, entusiasmo, energia, determinazione che ha messo in ogni cosa che ha fatto”, ha aggiunto evidenziando il suo rapporto con la malattia con cui ha dovuto convivere per molti anni.

“E’ la cosa che vorrei ricordare di lei – ha poi continuato Bernini – , è stata un esempio per tutti noi. Ha saputo, da guerriera, combattere e vincere la malattia, che non le ha impedito di proseguire la carica di entusiasmo ed energia che aveva e che non le ha impedito di inseguire i suoi sogni. Anche nella campagna elettorale, Jole ci ha insegnato che si può convivere con la malattia, normalizzare e si può vivere andare avanti, la malattia ti rende più forte”. La senatrice ha infine concluso: “Jole sarà sempre con noi, ma semplicemente nella stanza accanto”.