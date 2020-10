Morte Jole Santelli: inizia la veglia notturna alla Cittadella di Catanzaro

16 Ottobre 2020 20:49

Morte Jole Santelli: veglia notturna prima dell’apertura della camera ardente

Il feretro del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è arrivato questa sera in Cittadella regionale a Catanzaro. Ad accoglierlo, nella piazza San Francesco di Paola, il picchetto d’onore dei commessi del Consiglio regionale della Calabria. Presenti anche gli assessori e i consiglieri regionali e tanti cittadini, arrivati per dare un ultimo saluto al presidente Santelli. Dopo il lungo applauso dei presenti, il feretro è stato trasferito al 12esimo piano del palazzo della Regione, dove verrà osservata una veglia notturna prima dell’apertura della camera ardente, prevista per sabato 17 ottobre, alle ore 9.