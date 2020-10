Morte Jole Santelli, è stata ritrovata all’alba di questa mattina dal domestico: tutti i DETTAGLI sul decesso del governatore calabrese

15 Ottobre 2020 12:25

Morte Jole Santelli, emergono alcuni dettagli in merito alla prematura scomparsa del presidente della Regione Calabria

Emergono alcuni dettagli in merito alla morte del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, prematuramente scomparsa nella notte all’età 51 anni. Secondo quanto si apprende da fonti mediche che hanno visto il corpo, la donna sarebbe morta per un’emorragia interna causata dalle patologie tumorali di cui soffriva da tempo. E’ stato il domestico che presta servizio nella casa a trovarla sul divano della sua abitazione di Via Piave, a Cosenza. L’ora della morte sarebbe da stimare dopo la mezzanotte, qualche ora prima del suo ritrovamento all’alba.