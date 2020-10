15 Ottobre 2020 10:34

Morte Jole Santelli, il cordoglio della Reggina per la prematura scomparsa del Governatore della Calabria

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, esprimono cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. In un momento così difficile possa giungere il nostro abbraccio alla famiglia Santelli”. Questo il messaggio di cordoglio della società amaranto per la prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria, avvenuta questa mattina.