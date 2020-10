Morte Jole Santelli, la Calabria vuole onorare il suo Presidente: lanciata una petizione per intitolarle la Cittadella Regionale

17 Ottobre 2020 12:02

L’obiettivo è sensibilizzare le istituzioni affinché l’obiettivo si possa realizzare nel corso del prossimo Consiglio Regionale

La Calabria vuole trovare un modo per rendere omaggio al Presidente Jole Santelli e farsi che il suo nome possa essere ricordato. E’ stata lanciata una petizione con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni affinché questo obiettivo si realizzi. “Firma la petizione per INTITOLARE LA CITTADELLA REGIONALE A “JOLE SANTELLI“ 1^PRESIDENTE DONNA DELLA CALABRIA. La petizione ha come obiettivo sensibilizzare il Presidente f.f., on. Nino Spirlì, la Giunta ed i Consiglieri tutti a DELIBERARE nel prossimo Consiglio Regionale (l’ultimo della legislatura) di INTITOLARE LA CITTADELLA a “JOLE SANTELLI” 1^ PRESIDENTE DONNA della CALABRIA”, si legge nelle presentazione pubblicata sul sito www.change.org. Di seguito il link per firmare la petizione online: http://chng.it/b6zYQb8Xyg