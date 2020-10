Tragedia nel mondo del calcio: si è spento a 47 anni Fabrizio Ferrigno, ex Reggina e Messina

14 Ottobre 2020 23:00

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: è morto a 47 anni l’ex calciatore della Reggina e dirigente del Messina Fabrizio Ferrigno

Una bruttissima notizia, di quelle che non si vorrebbero mai scrivere. Si è spento, a soli 47 anni, Fabrizio Ferrigno. Un male incurabile ha portato via l’ex calciatore e dirigente. Aveva militato nel 1994 nelle fila della Reggina, contando qualche presenza, mentre all’inizio della sua carriera dietro la scrivania era entrato a far parte del Messina in Lega Pro. Nel 2015 è stato anche ds del Catania. L’anno successivo, invece, è stato premiato come miglior direttore sportivo della Serie C, quando collaborava con la Paganese.

Tutta la redazione di StrettoWeb si stringe al dolore dei familiari.