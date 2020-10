Morgan accetta la proposta di Sgarbi: “mi candido a sindaco di Milano”

15 Ottobre 2020 18:49

Morgan si candiderà come sindaco di Milano con la lista Rinascimento

Morgan ha accettato la proposta formulata da Vittorio Sgarbi di candidarsi a sindaco di Milano con la lista Rinascimento. Lo ha confermato lo stesso artista ai microfoni di ‘Un giorno da Pecora’, su Radio1 Rai. “L’ho accettata, mi piacciono le sfide e amo la mia citta’. La proposta mi e’ arrivata a tarda notte da Sgarbi“, ha detto Marco Castoldi, in arte Morgan. “La lista secondo me crescera’ molto, mi piacerebbe avere con me uomini intelligenti. Ad esempio il professor Alberoni, cosi’ come Eugenio Finardi, un’altra figura importante”. Morgan si definisce “sicuramente piu’ di sinistra che di destra, ma non mi piace fare questo ragionamento. Sono di formazione libertaria, piu’ vicino alla sinistra, ma non e’ destra ne’ sinistra“. Alle ultime politiche chi ha votato? “Non mi riconosco in questo stile di democrazia, non mi piace, e’ un sistema che non mi interessa“. E tra Salvini e Zingaretti, chi gli piace di piu’? “Salvini non mi dispiace, ha dei tratti positivi. Vedo piu’ le persone che gli schieramenti, oggi i partiti non e’ che siano proprio portatori di ideali. Non si puo’ credere in un partito come ai tempi di Berlinguer e Almirante“. A Rai Radio1, poi, Morgan ha spiegato uno dei punti fermi di questa sua ‘discesa in campo’. “Eviterei di distruggere gli apparati della cultura riducendoli in ginocchio: i luoghi della cultura, dal teatro al cinema non possono avere le difficolta’ che stanno avendo. E non e’ solo un problema di Covid, in Italia si andava gia’ in quella direzione. Dobbiamo valorizzare tutta l’arte che abbiamo“. Milano “ultimamente mi e’ piaciuta e ha grandi potenzialita‘”. Quanto all’avversario Sala, pensabile poterlo battere? “Non ragiono in questi termini. Io dico: valutiamo un mio contributo se lo si giudica propositivo ed ed edificante“. Cosa vorrebbe proporre, ad esempio? “Ripristinare i Navigli, ricostruendo la vivibilita’ che ora, in molti punti, non hanno. Vorrei una Milano piu’ bucolica“. Un possibile slogan elettorale potrebbe essere “Vota Morgan, ribellirai e ribelliremo. Diventare di nuovo belli nelle ribellione, insomma“. Infine una battuta: se diventasse sindaco darebbe un posto di assessore a Bugo? “Farebbe un buco nell’acqua – ha scherzato Morgan a Un Giorno da Pecora – non so che tipo di assessore potrebbe fare. Forse quello alle buche o alle infiltrazioni“.